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Polis baskınını fark edince uyuşturucuları sobaya attılar

Bursa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda basıldığını anlayan suçlular, uyuşturucuları sobaya atarak gizlemeye çalıştılar.

DHA | 07.01.2019 - 14:45..
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İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Bursa'da 3 adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı.

Polis baskınını fark edince uyuşturucuları sobaya attılar

YAKALANMAMAK İÇİN SOBAYA ATTI

Şüpheliler, polis ekipleri kapıyı kırdığı sırada baskını fark ederek, uyuşturucu maddeleri yanan sobaya attı. Bu sırada eve giren ekipler, uyuşturucuyu sobada tamamen yanmadan çıkardı.

Polis baskınını fark edince uyuşturucuları sobaya attılar

ÇEŞİTLİ TÜRLERDE UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA BULUNDU

Evlerde yapılan detaylı aramalarda; 340 gram toz ecstacy, 37 ecstacy hap, 250 gram esrar, 100 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 900 lira ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis baskınını fark edince uyuşturucuları sobaya attılar



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