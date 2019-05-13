taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0704
Euro
6.8192
Altın
1283.46
Borsa
87832.05
Gram Altın
250.466

Polis cinayet zanlılarını cuma namazında yakaladı

Van’ın Edremit ilçesinde kız kaçırma olayı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden şahsın katil zanlıları, camide minberin altına saklandıkları yerde bulundu.

İHA | 13.05.2019 - 10:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

6 Ocak 2016'da Van'ın Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde kız kaçırma olayından dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan olayda; A.K. isimli şahsın ateşli silahla hayatını kaybettiği ve olayı gerçekleştiren şüpheli/şüphelilerin ise maktulün oğlu ile kaçan C.K.’nın babası A.K. ve ağabeyleri S.K. ile Y.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Polis cinayet zanlılarını cuma namazında yakaladı

YOLCU MİNİBÜSÜYLE OPERASYON

Bunun üzerine Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince oluşturulan özel ekipler tarafından “kasten öldürme” olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; şüphelilerin olayın olduğu sokak veya mahallede ikamet edebileceği değerlendirilerek ilk olarak mahallede ikamet edenlerin bilgisine başvuruldu.

Polis cinayet zanlılarını cuma namazında yakaladı

MİNBERİN ALTINA SAKLANDILAR

Yapılan mahalle ve sokak çalışmaları sonrası şüphelilerin Gürpınar ilçesi Yedisalkım Mahallesi Dikenli Sokak'ta ikamet ettikleri keşif sonucu tespit edildi. Bunun üzerine 10 Mayıs 2019 günü Yedisalkım Mahallesi’ne yolcu minibüsüyle giden polis ekipleri, S.K.’yı Dikenli Sokak'ta, A.K. ve Y.K.’yı ise cuma namazı nedeniyle bulundukları cami içerisinde minberin altına saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Polis cinayet zanlılarını cuma namazında yakaladı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu lehine 4 aday çekildi

İmamoğlu lehine 4 aday çekildi

328
ABD, elindeki S-300'lerle S-400 kodlarını çözmeye çalışıyor

ABD, elindeki S-300'lerle S-400 kodlarını çözmeye çalışıyor

25
Yıldız Tilbe yanlışlıkla iş takvimi paylaştı

Yıldız Tilbe yanlışlıkla iş takvimi paylaştı

119
Esad İdlib'e yine saldırdı

Esad İdlib'e yine saldırdı

21
Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

235
Fransız Total şirketi Akdeniz'de yeni bir anlaşma yaptı

Fransız Total şirketi Akdeniz'de yeni bir anlaşma yaptı

21
Avusturya Başbakanı Kurz: AB'deki vesayet son bulmalı

Avusturya Başbakanı Kurz: AB'deki vesayet son bulmalı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir