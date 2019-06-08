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Polis çocuk tacizcisini linçten son anda kurtardı

Malatya'da kız çocuklarını taciz eden sapık polis tarafından gözaltına alındı.

İHA | 08.06.2019 - 21:44..
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Malatya'da Vilayet Parkı içerisinde meydana gelen olay büyük tepkilere neden oldu.

KIZ ÇOCUKLARINA CİNSEL TACİZDE BULUNDU

Vilayet Parkı içerisinde biri 8 diğeri 9 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen S.K.’yı (38) vatandaşlar linç etmek istedi.

Vatandaşların darbettiği Serdar K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Serdar K. polis merkezine götürüldü. Kız çocuklarının ailelerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Polis çocuk tacizcisini linçten son anda kurtardı

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