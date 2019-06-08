Polis çocuk tacizcisini linçten son anda kurtardı

1 Tunceli'de öldürülen 5 kadın teröriste ait mühimmatlar Tunceli Valiliği, biri 300 bin TL ödüllü gri listede aranan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 5 kalaşnikof, 1 el bombası, 10 terörist kıyafeti ile çok sayıda malzeme ele geçirildiğini

2 Kastamonu'da akrabaların arazi kavgası: 4 ölü, 1 yaralı İhsangazi ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

3 Manisa'da emniyet müdürüne uyuşturucudan gözaltı Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile bir kişi gözaltına alındı.

4 Şanlıurfa'da kamyon 3 otomobili biçti: 3 yaralı Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarparken, 3 kişi ağır yaralandı.

5 ODTÜ projesi, Türkiye'nin ilk rüzgar tüneli tamamlandı Savunma, uçak ve otomotiv sanayisi gibi önemli alanlara ilişkin yüksek aerodinamik testlerin yapılmasına olanak sağlayacak Türkiye'nin ilk rüzgar tünelinin yapımı tamamlandı.

6 Türkiye'de fiber optik ağı, kara yolu ağının 5 katı oldu Yüksek mobil internet hızı ve daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisinden yararlanmak için hızlandırılan altyapı çalışmaları kapsamında fiber optik ağı 355 bin 28 kilometreye ulaştı.