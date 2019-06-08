Polis çocuk tacizcisini linçten son anda kurtardı

Malatya'da Vilayet Parkı içerisinde meydana gelen olay büyük tepkilere neden oldu.
KIZ ÇOCUKLARINA CİNSEL TACİZDE BULUNDU
Vilayet Parkı içerisinde biri 8 diğeri 9 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen S.K.’yı (38) vatandaşlar linç etmek istedi.
Vatandaşların darbettiği Serdar K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Serdar K. polis merkezine götürüldü. Kız çocuklarının ailelerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.