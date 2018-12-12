Polis dur uyarısına uymayınca ateş açtı: 1 ölü

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda, polis bir otomobilden şüphelenerek durmasını istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Polis, kaçan aracı takibe alarak otomobilin durması için silahla ateş etti.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Açılan ateş sonrasında şüpheli araçta bulunan Cihan Seyhan yaralandı, 8 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.S. gözaltına alındı, 5 ayrı suçtan aranması bulunan G.S. kaçtı. Yaralı Cihan Seyhan, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

2 TABANCA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, otomobilde yapılan aramalarda 2 adet tabanca bulundu. Tabancalara balistik incelemesi yapılmak üzere el konuldu.

POLİS İLE GERGİNLİK YAŞANDI

Olay sonrası Cihan Seyhan’ın durumunu öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Hastanede Seyhan’ın ölümünü öğrenen yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Hastanede zanlının yakınları ile polis arasında gerginlik yaşandı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





