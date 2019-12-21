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Polis eğitiminde sıkılan biber gazı hastanelik etti

Toplumsal olaylara müdahale eğitimi sırasında sıkılan biber gazı, rüzgarın da etkisiyle yayılıp, çevredeki yurda ulaşınca, 29 lise öğrencisi etkilendi.

DHA | 21.12.2019 - 20:42..
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Bayburt'ta akşam saatlerinde Zahid Mahallesi'ndeki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde kaza meydana geldi.

Merkezde eğitim görev polis adaylarına, toplumsal olaylara müdahale eğitimi sırasında sıkılan biber gazı, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yayılan biber gazı, merkezinin yakındaki Eğitim Kampüsü Yurdu'na ulaştı. Yurtta kalan lise öğrencileri yoğun biber gazından etkilenerek, fenalaştı.

29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 29 öğrenci, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti -1

Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti -2

Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti -3

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