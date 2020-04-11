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Polis, ekmek almaya çıkan vatandaşa simitlerini verdi

İstanbul'da uygulama yapan polis, ekmek almak için sokağa çıkan vatandaşa arabadaki simitlerini verdi.

İHA |
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Polis, ekmek almaya çıkan vatandaşa simitlerini verdi

İstanbul'un dört bir yanında polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı ihlallerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Beyoğlu Karaköy'de denetim yapan polis ekibi, araçları tek tek durdurarak sürücülerin sokağa çıkma yasağı kapsamında olup olmadığını kontrol etti.

SOKAK YASAĞI DENETİMİ

Bu sırada yaya olarak polis ekiplerinin yanına gelen Şükrü Demir isimli vatandaş, çevrede fırın olup olmadığını sordu.

VATANDAŞA SİMİT VERDİ

Fırından ekmek almak isteyen vatandaşın yardımına polis yetişti. Polis memuru kendi aracında bulunan kahvaltı için aldığı simitlerini vatandaşa vererek evine gönderdi.

Polis, ekmek için sokağa çıkan vatandaşa simitlerini verdi VİDEO

"ALLAH RAZI OLSUN"

Simitleri alan Şükrü Demir, "Ekmek almaya geldim baktım fırın kapalı. Polis abi sağ olsun simit verdi. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Polis, ekmek almaya çıkan vatandaşa simitlerini verdi

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