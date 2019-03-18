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Polis engelli vatandaşın maaşını çekiyor, teslim ediyor

Her ay maaşını ATM'den çekebilmek için polisten yardım isteyen belediye çalışanı görme engelli, 3 yıldır bu alışkanlığını sürdürüyor. Engelli vatandaş,sadece polislere güvenebiliyor.

DHA | 18.03.2019 - 08:52..
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Trabzon'da belediye çalışanı 37 yaşındaki Gencebay Aydın, küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle görme yeteneğini kaybetti. Ortahisar Belediyesi'ndeki işine her gün bastonuyla gidip gelen Aydın, maaşını ATM'den çekmekte zorlanınca polisten yardım istiyor.

Polis engelli vatandaşın maaşını çekiyor, teslim ediyor

3 YIL ÖNCE BAŞLADI

İlk kez 3 yıl önce Polis İmdat Hattı'nı arayarak maaşını çekebilmek için polis gönderilmesini talep etti. Banka şubesi önüne gelen polis memurları maaşı, ATM'den çekip, Aydın'a verdi. Polis memurlarının "Her zaman arayabilirsin." dediği Aydın, 3 yıldır her ay polisi arayarak, yardım istiyor. Banka şubesine gelen polis memurları da parayı çekip, Aydın'a teslim ediyor.

Polis engelli vatandaşın maaşını çekiyor, teslim ediyor

"BANKALARDA SORUN YAŞIYORUZ"

Görme engellilerin bankalarda sorunlar yaşadığını anlatan Gencebay Aydın, "Kart şifremi güvenip başkalarına veremiyorum. Ben de polisi arayarak, yardım istiyorum. Gelip maaşımı çekip, veriyorlar. Oturup sohbet edip, çay içiyoruz. Onları rahatsız ediyorum diye çekiniyorum ama yardıma o kadar içten geliyorlar ki gerçekten teşekkür ediyorum. Biz engelliler tüm bankalarda sıkıntılar çekiyoruz. Umarım bu sıkıntılarımız bir an önce son bulur." diye konuştu.

Polis engelli vatandaşın maaşını çekiyor, teslim ediyor

POLİSLER HALİNDEN MEMNUN

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları da engellilere yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gencebay kardeşimizin eli, ayağı ve gözü olmaya çalışıyoruz. Yardım edebildiğimizi ve onu mutlu ettiğimizi gördükçe emniyet teşkilatı olarak mutlu oluyoruz." diyor.

Polis engelli vatandaşın maaşını çekiyor, teslim ediyor

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