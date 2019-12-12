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Polis, firari hükümlüyü sahte hesapla kandırdı

5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yaşar Deviren, polisin kadın adıyla sahte Instagram hesabı açıp, iletişime geçmesiyle yakalandı.

DHA | 12.12.2019 - 11:59..
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Edirne polisi, çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan Yaşar Deviren'i yakalamak için harekete geçti. Ekipler Devrine'in hem Edirne'de, hem de Tekirdağ'da kaldığını tespit etti.

Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren Yaşar Deviren, belirlenen her iki adreste de bulunamadı.

POLİS, KADIN ADIYLA SAHTE HESAP AÇTI

Polis, Yaşar Deviren'in Instagram hesabı açtığını tespit etti. Ekipler Deviren'i yakalamak için kadın adıyla sahte Instagram hesabı oluşturdu. Bu hesaptan arkadaş olup konuşmaya başlayan polis, bir süre sonra buluşmak için Deviren'i Edirne'de bir alışveriş merkezine çağırdı.

Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı -1

Polis firari hükümlüyü sahte kadın hesabıyla kandırdı ViDEO

BULUŞMAK İÇİN GELDİ, YAKALANDI

Tekirdağ'dan aracıyla internetten konuştuğu, kadın sandığı kişiyle buluşmak için kente gelen Yaşar Deviren, aracının önünü kesilerek yakalandı. Gözaltına alınan Yaşar Deviren'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı -2

Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı -3

Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı -4

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