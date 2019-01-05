taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3353
Euro
6.0852
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.507

Polis helikopteriyle yarıştı, 470 lira ceza yedi

Tekirdağ'dan İstanbul'a giderken üstünde gördüğü helikopterle yarışan Alper Vurar'a hız sınırı aşmak ve trafiğ tehlikeye atmaktan 470 lira ceza kesildi. Üzerindeki helikopter ise polis helikopteriydi.

DHA | 05.01.2019 - 11:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
Polis helikopteriyle yarıştı, 470 lira ceza yedi

2018 yılının son günü 31 Aralık'ta Tekirdağ'dan otomobili ile İstanbul yönüne ilerleyen Alper Vurar, E-80 Kınalı mevkiinde üstünde uçan helikopteri görünce helikopterle yarışmaya başladı.

HELİKOPTER, POLİS HELİKOPTERİ ÇIKTI

Helikopteri geçtiğini düşünen 155 km hızla giden Vurar,  birkaç kilometre sonra arkasından gelen polis ekipleri tarafından durduruldu. Kendisini durduran polislerin, trafik denetimi yapan helikopterden çekilen fotoğrafını cep telefonundan göstermesiyle şaşkına dönen Alper Vurar,  yarıştığı helikopterin polis helikopteri olduğunu öğrendi.  Alper Vurar'a hız sınırını aşmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 470 TL cezası uygulandı.

Polis helikopteriyle yarıştı, 470 lira ceza yedi VİDEO

"HELİKOPTERİ GEÇTİM, BENDEN DAHA HIZLI BİR POLİS OTOSU GELDİ"

Alper Vurar "Ben 31 Aralık akşamı Tekirdağ'dan dönerken Kınalı otobanda üstümde bir helikopter gördüm. Helikopter yolu takip ettiğinden dolayı açıkçası yarışıyordum, 'Acaba geçebilir miyim?' diyordum . Geçtim ancak geçtikten sonra arkamdan benden daha hızlı bir ekip otosu geldi ve aracımı sağa çekti. Uygulama helikopteriymiş hızdan dolayı ceza yedim. Polis helikopteriymiş ben o kadar dikkat edemedim tabii ki sadece helikopteri görünce aklıma F-16 ile Kenan Sofuoğlu'nu ilişkilendirdim. Ben de acaba 'helikopterle aynı durumu yapabilir miyim?' dedim.  Geçtim helikopteri ama cezası varmış, polis helikopteriymiş, uygulamaya takılmışım. Ekip otosu beni durdurdu, polis memurunun cep telefonunda polis helikopterinden çekilmiş benim aracımın fotoğrafı vardı. Hızımı da tespit etmişler, radar kontrolü yapılıyormuş ama radar kontrolü yapılan yerlerde bir uyarı levhası olması gerekiyor. "

"BANA BU CEZA GÖKYÜZÜNDEN İNDİ, UYARI LEVHASI GÖRMEDİM"

"Bana bu ceza gökyüzünden indi. Ben herhangi bir uyarı levhası görmedim. Gökyüzünde radarlı hız kontrolü yapılıyor tarzı herhangi bir şey görmedim" diyen Alper Vurar,  "Ben sadece helikopteri görünce heyecanlandım ve yarıştım. Geçtim de açıkçası ama bir bedeli oldu bana. 470 TL ceza yedim. Hız cezası var ayrıca tehlikeli şerit ihlali diyor ama ben açıkçası altyapısı hazırlanmamış, herhangi bir uyarı olmayan gökyüzündeki bir radardan dolayı yediğim ceza, mutlu olmadım açıkçası. Ödedim ancak doğru olduğunu düşünmüyorum. Benim tarafımdan bir trafik ihlali var ama uygulama tarafından da altyapısı oluşturulmamış, şartlar gerçekleşmemiş bir uygulama var. İki tarafta da bence aksaklık var" diye konuştu.

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

95
Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

53
Sigarada vergi zammı

Sigarada vergi zammı

160
ABD'de bitkisel hayatta tecavüze uğrayan kadın

ABD'de bitkisel hayatta tecavüze uğrayan kadın

33
ABD'nin koalisyonu, saldırılarının ayrıntılarını gizliyor

ABD'nin koalisyonu, saldırılarının ayrıntılarını gizliyor

44
Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

146
Ozan Tufan Alanyaspor'da

Ozan Tufan Alanyaspor'da

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir