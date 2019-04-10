Polis intihar girişimcisini telefon verirken yakaladı

Olay Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde gerçekleşti. İsmi açıklanmayan kişi, intihar etmek için 6 katlı inşaatın üstüne çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine de olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

YANINA POLİS MEMURU ÇIKTI

Alınan önlemlerin ardından ikna çabalarına başlandı. Binaya çıkan bir polis memuru, eşi ile arasında problem olduğunu söyleyen kişiye cep telefonunu uzatarak görüşmesini istedi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis, bu sırada ani bir hareketle intihar edeceğini söyleyen kişiyi yakalayarak, kurtardı. Polisin bu hareketi, çevrede toplanan vatandaşlar tarafından alkışlandı. İfadesi alınmak üzere emiyete götürülen intihar girişimcisinin, 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.