taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3503
Altın
1466.93
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.869
Bitcoin
48622.57

Polis kaçan otomobilin kaputunda sürüklendi

İzmir'de, kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya başlayınca kaputa asılan polis memuru, yaklaşık 400 metre sürüklenerek yaralandı.

DHA | 16.11.2019 - 01:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda dün gece, uygulama yapan trafik polisleri, Hakan Kolaylıoğlu yönetimindeki otomobili durdurdu.

400 METRE SÜRÜKLENDİ

Polis, Hakan Kolaylıoğlu'ndan ehliyetini isteyince, sürücü bir anda otomobili çalıştırıp, manevra yaptı. Bu sırada bir polis memuru Kolaylıoğlu'yu engellemek için aracın kaputuna tutundu. Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya başlayınca, polis memuru da sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 400 metre kaputta giden polis memuru, bir süre sonra yola savruldu. Kolaylıoğlu ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memuru Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Hakan Kolaylıoğlu, olaydan 4 saat sonra polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan kontrolde Kolaylıoğlu'nun 0.87 promil alkollü olduğu belirlenirken, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. Ehliyetine el konulan Kolaylıoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakan Kolaylıoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alkollü sürücünün polisi 400 metre kaputta taşıdı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin Türkiye'ye geliyor

Putin Türkiye'ye geliyor

18
Gaziantep'te cami enkazında kalan mühendis kurtarıldı

Gaziantep'te cami enkazında kalan mühendis kurtarıldı

18
Kütahya'da kavgayı ayıran polislere ateş edildi

Kütahya'da kavgayı ayıran polislere ateş edildi

4
Polis kaçan otomobilin kaputunda sürüklendi

Polis kaçan otomobilin kaputunda sürüklendi

11
Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı

Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı

1
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1
Irak'ta bombalı saldırı düzenlendi

Irak'ta bombalı saldırı düzenlendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir