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Polis, kamyonetten kaçan koyunları yakaladı

Adıyaman'da sürücüsünün kaçmaya çalıştığı kamyonet, polis tarafından durduruldu. Polis, daha sonra kamyonetin kasasından kaçan koyunların peşine düştü.

DHA | 16.12.2018 - 16:58..
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Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde bugün öğle saatlerinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, İbrahim Özbay yönetimindeki 27 LB 646 plakalı kamyonete 'dur' ihtarında bulundu.

POLİSLER YOLUNU KESTİ

Ancak, Özbay, yoluna devam etti. Kamyonet, biraz ileride, telsiz anonsuyla yolu kesen polisler tarafından durduruldu. İçinde 5 kişinin bulunduğu kamyonette yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı. Sürücünün aracın muayenesi geçtiği için kaçtığı ortaya çıktı.

Polis, kamyonetten kaçan koyunları yakaladı

KAÇAN KOYUNLARIN PEŞİNE DE POLİS DÜŞTÜ

Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan 2 koyun atlayarak yola çıktı. Polislerin ve araçtakilerin çabasıyla güçlükle yakalanan hayvanlar tekrar kamyonete bindirildi. Polis kamyonet sürücüsüne aracın muayenesi geçtiği için para cezası yazdı.

Polis, kamyonetten kaçan koyunları yakaladı



Polis, kamyonetten kaçan koyunları yakaladı



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