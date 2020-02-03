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Polis, karda iz bırakan hırsızı yakaladı

Van'da telefon kablosu çalan hırsız tutuklanırken, olay anına ilişkin 105 saatlik kamera kaydı incelendi.

AA | 03.02.2020 - 10:32..
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Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte Türk Telekom'a ait 700 metre telefon kablosu çalındı.

105 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, hırsızlık zanlılarının yakalanması için oluşturulan özel ekip, çevredeki 7 güvenlik kamerasının 105 saatlik kaydını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Van'da polis karda iz bırakan hırsızı yakaladı ViDEO

TUTUKLANDI

Kabloların kesildiği noktadan karda bırakılan izleri takip eden ekipler, 6 kilometrelik alanı taradı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.T. gözaltına alındı, zanlının evinde demir kesme makası bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Polis, karda iz bırakan hırsızı yakaladı

Polis, karda iz bırakan hırsızı yakaladı

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