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Polis kayınbiraderini vurdu

Bir polis memuru, tartıştığı öğretmen kayınbiraderini vurdu. Ağır yaralanan şahıs ameliyata alındı.

İHA | 23.12.2018 - 22:10..
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubatlı Mahallesi'nde yaşanan olayda, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Mehmet Emin B., alt katta oturan ve Suruç ilçesinde öğretmen olan kayınbiraderi Mehmet D.’nin evine giderek, daha önceden tartışma yaşadıkları bir konu nedeniyle yeniden tartıştı.

Polis kayınbiraderini vurdu

Tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasını çıkaran polis memuru Mehmet Emin B., kayınbiraderi Mehmet D.’ye ateş etti. Göğsüne 2, boynuna ise bir kurşunun isabet ettiği Mehmet D., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Polis kayınbiraderini vurdu VİDEO

Polis kayınbiraderini vurdu

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Üst kattaki evine giden Mehmet Emin D., meslektaşlarını arayarak kayınbiraderini vurduğunu söyledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan şahıs, hemen ameliyata alındı.

Kayınbiraderin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis memuru enişte ise olay yerine giden meslektaşları tarafından gözaltına alındı.
Olayı duyan şahsın yakınları, hastaneye akın etti. Çevik kuvvet polisleri, hastanede yeni bir olayın yaşanmaması için önlem aldı.
Polis memurunun mesleğe bir yıl önce başladığı ve 4 ay önce evlenerek eş durumundan Ankara’dan memleketi Şanlıurfa’ya geldiği, eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Polis kayınbiraderini vurdu

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