Polis, kazadan kaçan sürücüyü taksiyle yakaladı

İnönü Bulvarı üzerindeki Kuşadası Adliyesi önünde, 09 ACJ 622 plakalı motosikletiyle İnönü Bulvarı’nda seyir halinde olan Nuri Ç.’ye, adliye yönüne dönmek isteyen 34 GB 906 plakalı aracın sürücüsü Bilal B. çarptı.
MOTOSİKLETE ÇARPIP KAÇTI
Kazada otomobil sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza yerine 112 ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Görgü tanıkları polislere kaçan aracın plakasını verdi.
POLİS, TİCARİ TAKSİ İLE TAKİP ETTİ
Olay yerinden geçen bir ticari taksiye binen trafik polisi otomobili Avcı Sokakta buldu. Kaza yapan sürücü ekiplerce gözaltına alındı.