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Polis, kazadan kaçan sürücüyü taksiyle yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafik polisi, motosiklete çarpıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü ticari taksiyle kovalayarak yakaladı.

İHA | 24.02.2020 - 07:07..
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İnönü Bulvarı üzerindeki Kuşadası Adliyesi önünde, 09 ACJ 622 plakalı motosikletiyle İnönü Bulvarı’nda seyir halinde olan Nuri Ç.’ye, adliye yönüne dönmek isteyen 34 GB 906 plakalı aracın sürücüsü Bilal B. çarptı.

Trafik polisi ticari taksiyle kovalayıp yakaladı -1

MOTOSİKLETE ÇARPIP KAÇTI

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza yerine 112 ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Görgü tanıkları polislere kaçan aracın plakasını verdi.

Trafik polisi ticari taksiyle kovalayıp yakaladı -2

POLİS, TİCARİ TAKSİ İLE TAKİP ETTİ

Olay yerinden geçen bir ticari taksiye binen trafik polisi otomobili Avcı Sokakta buldu. Kaza yapan sürücü ekiplerce gözaltına alındı.

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