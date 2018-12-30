taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Polis kılığında dolaşan dolandırıcı yakalandı

Bakırköy'de sahte polis kimliği ve üniformasıyla dolaştığı için gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

AA | 30.12.2018 - 01:37..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bakırköy Adalet Sarayı Protokol Girişine sahte emniyet amiri üniformasıyla geldiği için durumundan şüphelenilerek gözaltına alınan zanlı E.Ş.'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen E. Ş., Cumhuriyet Savcısına verdiği ifade sonrasında tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, E. Ş.'nin, "Resmi belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

3 AYDIR POLİS GİBİ GEZİNİYORDU

Öte yandan E.Ş'nin yaklaşık 3 aydır İstanbul genelinde polis üniformasıyla dolaştığı, aracında çakar siren tertibatı olduğu, kamuya açık yerlerde resmi üniformayla gittiği ve adliyede iş takipçiliği yaptığı öğrenilmişti.

Polis kılığında dolaşan dolandırıcı yakalandı

Polis kılığında dolaşan dolandırıcı yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı: Sandaviççi dükkanı gibi özel okul açılıyor

İlber Ortaylı: Sandaviççi dükkanı gibi özel okul açılıyor

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir