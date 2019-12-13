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Polis Koleji sınavı hakkında 64 gözaltı kararı

Sınava girenlerin, soruları FETÖ mensuplarından, önceden alarak koleje girdiği belirlendi.

İHA | 13.12.2019 - 09:01..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş Sınavı öncesi sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine dağıttığıı tespit edildi.

64 GÖZALTI

Sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Açıklamada, “2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'nda soruları önceden temin ederek koleje yerleştikleri tespit edilen toplamda 310 şüpheli öğrenciden bu operasyon ile birlikte hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmamıştır. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir.” denildi.

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