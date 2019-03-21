Polis köpeği toprağa gömülü Öcalan posteri buldu

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Fatih Terim'in avukatı: 6 değil 13 milyon istiyoruz

Fatih Terim'in almaya hak kazandığı 6 milyon liralık tazminatı az bulan avukat Rezan Epözdemir, "Yargıtay parayı 13 milyon liraya çıkarırsa, bu parayı da Çocuk Esirgeme Kurumu'na vereceğiz" dedi.