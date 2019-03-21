taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44115
Euro
6.2279
Altın
1320.35
Borsa
103731.67
Gram Altın
230.668

Polis köpeği toprağa gömülü Öcalan posteri buldu

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ele geçirildi.

AA | 21.03.2019 - 10:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Polis köpeği toprağa gömülü Öcalan posteri buldu

Merkez merkez Bağlar ilçesinde, HDP öncülüğünde düzenlenen etkinliğin gerçekleştirileceği alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen güvenlik önlemleri sürüyor.

ATLAS'IN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Bu kapsamda sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekiplerince alanın çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.

Polis, alanda hassas burunlu dedektör köpek Atlas'la arama yaptı.

Köpeğin bir noktada tepki vermesi üzerine yapılan kazıda toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Öcalan posterleri bulundu.

KURBAĞA ADAMLAR KANALLARDA ARAMA YAPTI

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden "kurbağa adamlar" da alandaki menfez ve kanallarda arama gerçekleştirdi.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar alana alınmaya başlayacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

100
Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

139
NBA'den yumurta çocuğa destek

NBA'den yumurta çocuğa destek

28
Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

73
Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

30
Serenay hayranlarını kırmadı

Serenay hayranlarını kırmadı

20
Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir