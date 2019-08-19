Evli ve 2 çocuk annesi polis memuru Zehra Büyükadam, Antalya'da hız yapanların adeta büyük korkusu haline geldi.

Büyükadam, Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde radar görevlisi olarak hizmet veriyor.

10 YILDIR KURALLARA UYMAYANLARI TESPİT EDİYOR

20 yıl önce Kütahya'da başladığı polislik mesleğinde 2004 yılında Antalya'ya trafik görevlisi olarak tayin edilen Büyükadam, burada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra yaklaşık 10 yıldır kent merkezinde, hız yaparak kurallara uymayan sürücüleri tespit ediyor.

Başta ana arterler olmak üzere kent merkezindeki yollarda, kimi zaman sabit kimi zaman gezici radar uygulaması yapan Zeliha Büyükadam'ı uygulama yaparken gören sürücüler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"CEZAYI BENİM YAZDIĞIMI GÖRÜNCE GÜLÜMSÜYORLAR"

Erkek meslektaşlarına oranla vatandaşların kendisine daha kibar ve özenli davrandığından söz eden Zehra Büyükadam, karşılarında bir kadın görevli gören sürücülerin üslubuna dikkat ettiklerini ve kibar davrandığını anlattı.

Kurallara uymayan kadın-erkek tüm sürücülere ceza yazdığını belirten Büyükadam, "Kadın olmanın avantajları var. Vatandaşlar erkek meslektaşlarımla çok polemiğe giriyor. Kadın olunca ağır davranıyorlar, saygısını korumaya çalışıyor. Ben ceza yazınca kızanlar oluyor ama gülümseyerek karşılayanların sayısı daha çok." dedi.

Polis memuru Zehra hız yapanı affetmiyor VİDEO

"GÜNLÜK 150-200 RADAR CEZASI"

Radar cezalarının sürücülerin bilinçlenmesinde ciddi rol üstlendiğini belirten Büyükadam, "Artık eskisi kadar ceza yazılmıyor. Önceden günde 250-300 ceza yazdığımız olurdu, şimdilerde 150-200'e kadar düştü." dedi.

8 AYDA 20 MİLYON TL'LİK CEZA YAZILDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde 8 ayda 20 milyon 504 bin 122 TL'lik, 40 bin 521 radar cezası yazıldı.

Yaralamalı kazaların oranında yüzde 8'lik düşüşün yaşandığı ve geçen yıla göre ceza oranının yüzde 20 azaldığı kaydedildi.