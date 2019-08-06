taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5214
Euro
6.1883
Altın
1473.98
Borsa
99583.82
Gram Altın
261.678

Polis memurundan duygulandıran davranış 

Parası çalınan yaşlı ve engelli adam, polis memurları tarafından teselli edilirken, karakolda görevli komiser yardımcısı yaşlı adamın kaybettiği parayı kendi cebinden verdi

İHA | 06.08.2019 - 22:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

s

Konya’da dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana gelen olayda, konuşma engelli İbrahim Uğur (76) memleketi Ereğli ilçesinden Konya’ya tedavi olmak için geldi.

Hastanedeki tedavisini tamamlayan Uğur, tekrar memleketine dönmek için otobüs terminaline bilet almak için geldiğinde cebinde parasının olmadığını fark etti.

Cebinde parasını bulamayan yaşlı adam çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek olay yerine polis çağırdı.

Konuşamadığı için parasının çalındığını ve yaşadıklarını kağıda yazarak anlatan İbrahim Uğur, ifadesi alınmak üzere Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.

"YAŞLI ADAMA POLİS YARDIM ETTİ"

Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından bekleme salonuna alınan Uğur’un yanına gelen Selçuklu Ekipler Amirliğinde görevli komiser yardımcısı, yaşlı adamı teselli ettikten sonra cebinden 100 lira çıkartarak yaşlı adama verdi.

Polisin bu hareketi karşısında duygulanan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı. O anda yanlarında yine aynı ekip amirliğinde görev yapan başka bir polis memuru ise İbrahim Uğur’u alnından öperek teselli etti.

Polis memurundan duygulandıran davranış 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'dan Norveç'e direkt uçuş var

Konya'dan Norveç'e direkt uçuş var

138
Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

349
Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

161
Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

168
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

108
ABD, Türkiye'yi operasyonu engellemekle tehdit etti

ABD, Türkiye'yi operasyonu engellemekle tehdit etti

276
ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı operasyon kabul edilemez

ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı operasyon kabul edilemez

246
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir