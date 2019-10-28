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Polis merkezi önünde silahlı saldırı gerçekleştirdi

Kütahya'da bir kişi, kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği şahsı, polis merkezi önünde görünce ateş açtı. Ateş eden şahıs gözaltına alındı.

DHA | 28.10.2019 - 06:15..
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Kütahya'da, Hüseyin Y. yönetimindeki otomobil ile Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halindeydi.

Polis merkezi önünde silahlı saldırı gerçekleştirdi

POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Hüseyin Y., kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunur Emre Y.’yi  Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde gördü. Hüseyin Y., otomobilde bulunan tüfekle rastgele ateş etti. Yunus Emre Y., koşarak bölgeden uzaklaşırken, Hüseyin Y.’nin ateşi sonucu saçmalar polis merkezinin duvarlarına ve kapısına isabet etti. Polis merkezindeki nöbetçiler de Hüseyin Y.’nin otomobilin lastiklerine ateş açtı.

Polis merkezi önünde silahlı saldırı gerçekleştirdi

GÖZALTINA ALINDI

Nöbetçilerin açtığı ateş sonucu otomobille kaçamayan Hüseyin Y., polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Y. halkında ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürmek, tehdit, kamu malına zarar verme’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Polis merkezi önünde silahlı saldırı gerçekleştirdi

Polis merkezi önünde silahlı saldırı gerçekleştirdi

Polis merkezi önünde silahlı saldırı gerçekleştirdi

Polis merkezi önünde silahlı saldırı gerçekleştirdi

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