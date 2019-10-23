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Polisin motosikleti ıslanmasın diye şemsiyesiyle bekledi

Kırık şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruyan Eylül'e, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şemsiye ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

İHA | 23.10.2019 - 17:15..
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, havanın yağmurlu olmasından dolayı 2. sınıf öğrencisi Eylül Karaca, okul bahçesinde bulunan polis ekiplerinin motosikletini, kırık şemsiyesiyle korudu.

TENEFFÜS BOYUNCA BEKLEDİ

Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Karaca’nın, motosikletin koltuğuna koyduğu şemsiyesiyle teneffüs boyunca beklediği görüldü. Görüntüleri izleyen İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel ile polis ekipleri, Karaca’nın sınıfını ziyaret etti.

Polis motosikletini yağmurdan koruyan öğrenciye ödül

 

KIRTASİYE MALZEMELERİ VE ŞEMSİYE HEDİYE ETTİ

Karaca’ya şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye eden ekipler, sınıf arkadaşlarına da çeşitli hediyeler dağıttı.
Karaca, polislerin okula gelmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kırık şemsiyesiyle polisin motosikletini yağmurdan korudu -1

"BEN ISLANDIM AMA POLİSLERİN ISLANMAMASI GEREKİYORDU"

Ailesinin davranışı nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Karaca, “Polisler geldiğinde yağmur yağıyordu. Polisler oturduklarında ıslanmasınlar diye şemsiyemi motorun üzerine koydum. Ben biraz ıslandım ama polislerin ıslanmaması gerekiyordu. Onlar bizi her zaman korur. Ben de küçük bir fedakarlık yaptım.” dedi.

Kırık şemsiyesiyle polisin motosikletini yağmurdan korudu -7

Kırık şemsiyesiyle polisin motosikletini yağmurdan korudu -2

Kırık şemsiyesiyle polisin motosikletini yağmurdan korudu -3

Kırık şemsiyesiyle polisin motosikletini yağmurdan korudu -4

Kırık şemsiyesiyle polisin motosikletini yağmurdan korudu -5

Kırık şemsiyesiyle polisin motosikletini yağmurdan korudu -6

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