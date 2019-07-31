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Polis olduğunu söyleyen dolandırıcı tutuklandı

Tokat'ta kendisini polis olarak tanıtan ve telefon satmak vaadiyle 3 kişiyi toplam 12 bin 400 lira dolandıran şüpheli, tutuklandı.

DHA | 31.07.2019 - 16:00..
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Tokat'ta kendisini polis memuru olarak tanıtan bir kişinin insanlara cep telefonu satma vaadiyle paralarını alıp dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

3 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Şüphelinin kendisini Tokat Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde görevli olarak tanıtan A.T. olduğu tespit edildi. A.T.'nin bu yöntemle 3 kişiden toplam 12 bin 400 lira aldığı belirlendi.

Polis olduğunu söyleyen dolandırıcı tutuklandı

POLİS YELEĞİ, TABANCA VE POLİS ARMASI BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları şüpheli A.T.'yi uygulama noktasında bir araç içerisinde yakaladı. Şahsın üstünde ve araç içerisinde yapılan aramalarda; 1 polis yeleği, 2 metal polis arması ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Polis olduğunu söyleyen dolandırıcı tutuklandı

TUTUKLANDI

Ayrıca A.T.’nin 2 dolandırıcılık, 1 tutuklu veya hükümlünün kaçmasına yardım suçundan arama kaydı bulunduğu tespit edildi. İşlemleri yapılan şüpheli A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Polis olduğunu söyleyen dolandırıcı tutuklandı

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