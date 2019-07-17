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Polis pazar tezgahında uyuşturucu aradı

Adana'da polis, kent genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonu kapsamında bin 114 kişi ile 391 araç kontrolü yaptı, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

DHA | 17.07.2019 - 09:44..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı.

100 polisin katıldığı operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Polis ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde kurulan semt pazarına girerek, karpuz ve soğan tezgahlarında uyuşturucu araması yaptı.

37 İŞ YERİ KONTROL EDİLDİ

Bin 114 kişi ile 391 araç ve 37 iş yerinin kontrol edildiği operasyonda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 3 araç sürücüsüne ise 2 bin 253 TL idari para cezası kesildi.

Polis yetkilileri, denetimlerin süreceğini bildirdi.

Polis pazar tezgahında uyuşturucu aradı

Polis pazar tezgahında uyuşturucu aradı

Polis pazar tezgahında uyuşturucu aradı

Polis pazar tezgahında uyuşturucu aradı

Polis pazar tezgahında uyuşturucu aradı

Polis pazar tezgahında uyuşturucu aradı

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