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Polis servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 3’ü polis, 8 yaralı

Ankara Çankaya'da gerçekleşen kazada hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA | 20.08.2019 - 21:50..
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Ankara Çankaya'daki Ayrancı Mahallesi’nde Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarını taşıyan otobüs, Dikmen Caddesi üzerinde aynı istikamete seyreden Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle, polis memurlarını taşıyan otobüsün sürücüsü ile 3 polis ve arka camları parçalanan yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı.

Polis servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 3’ü polis, 8 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri de yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle 2 otobüste de hasar meydana gelirken, kontrollü şekilde sağlanan trafik akışı, otobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 3’ü polis, 8 yaralı

Polis servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 3’ü polis, 8 yaralı

Polis servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 3’ü polis, 8 yaralı

Polis servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 3’ü polis, 8 yaralı

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