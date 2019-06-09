taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8301
Euro
6.6134
Altın
1340.62
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.354

Polis sürücüler kaza yapmasın diye elinden geleni yaptı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Amirliği ekipleri, tatil dönüşü trafikte uykusu geldiği fark edilen sürücülere ücretsiz yiyecek ve konaklama imkanı sağladı.

AA | 09.06.2019 - 09:47..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Bilecik-Sakarya yolunda İçmeler mevkisinde sabaha karşı denetleme yapan ekipler, uzak mesafelerden gelen sürücülere yiyecek ve içecek ikram etti, uykusu gelen sürücülere de tesislerde ücretsiz konaklama imkanı sundu.

UYGULAMALAR SÜRECEK

Denetimlere katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bölgenin tatil yörelerinin dönüş güzergahında olduğunu söyledi.

Polis sürücüler kaza yapmasın diye elinden geleni yaptı

Yolda günlük araç trafiğinin 30 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Şentürk, "Biz de gerekli önlemlerimizi aldık. Cezadan ziyade insanlarımızın kurallara uyarak can ve mal güvenliğini sağlama konusunda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptık. Vatandaşlarımız mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Amacımız kazasız belasız yolculuklar yaşanması, bayramların hüzünlere dönüşmemesi. Kentimizde bir yaralamalı kaza oldu, biz bunun da olmasını istemiyoruz. Uygulamalarımız zaman zaman devam edecek." diye konuştu.

Polis sürücüler kaza yapmasın diye elinden geleni yaptı

"SÜRPRİZ OLDU"

İstanbul'da yaşayan ve Antalya'dan tatilden dönen Bilal Özavcı, "Vali Bey durdurdu, bize de sürpriz oldu. Trafik kurallarına uyup uymadığımızı denetlediler. Yorgun olup olmadığımızı sordular. Sağ olsunlar buraya çağırıp ikram yaptılar, kahvaltımızı yapıyoruz." dedi.

Polis sürücüler kaza yapmasın diye elinden geleni yaptı

"DURDURMALARI İYİ OLDU"

Üniversite öğrencisi Burcu Çam, Konya'dan akraba ziyaretinden döndüğünü vurgulayarak, "Durdurmaları çok iyi oldu çünkü yolda gelirken, her yer kapalıydı ve çok acıkmıştık." ifadesini kullandı.

Polis sürücüler kaza yapmasın diye elinden geleni yaptı

Denetlemeye Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Jandarma Komutanı Kıd. Albay Uysal Ağaoğlu da katıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar adayların moderatörlüğünden vazgeçti

Uğur Dündar adayların moderatörlüğünden vazgeçti

520
Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

121
Almanya beyin göçüne kapılarını açtı

Almanya beyin göçüne kapılarını açtı

56
Hasan Ali'nin performansı sonrası paylaşılan capsler

Hasan Ali'nin performansı sonrası paylaşılan capsler

33
Fransız medyası: Türkler Fransa'ya 2. yenilgiyi tattırdı

Fransız medyası: Türkler Fransa'ya 2. yenilgiyi tattırdı

43
Champ Elysee'de Türkiye sloganları

Champ Elysee'de Türkiye sloganları

38
Tunceli'de öldürülen 5 kadın teröriste ait mühimmatlar

Tunceli'de öldürülen 5 kadın teröriste ait mühimmatlar

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir