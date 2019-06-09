Polis sürücüler kaza yapmasın diye elinden geleni yaptı

Bilecik-Sakarya yolunda İçmeler mevkisinde sabaha karşı denetleme yapan ekipler, uzak mesafelerden gelen sürücülere yiyecek ve içecek ikram etti, uykusu gelen sürücülere de tesislerde ücretsiz konaklama imkanı sundu.

UYGULAMALAR SÜRECEK

Denetimlere katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bölgenin tatil yörelerinin dönüş güzergahında olduğunu söyledi.

Yolda günlük araç trafiğinin 30 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Şentürk, "Biz de gerekli önlemlerimizi aldık. Cezadan ziyade insanlarımızın kurallara uyarak can ve mal güvenliğini sağlama konusunda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptık. Vatandaşlarımız mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Amacımız kazasız belasız yolculuklar yaşanması, bayramların hüzünlere dönüşmemesi. Kentimizde bir yaralamalı kaza oldu, biz bunun da olmasını istemiyoruz. Uygulamalarımız zaman zaman devam edecek." diye konuştu.

"SÜRPRİZ OLDU"

İstanbul'da yaşayan ve Antalya'dan tatilden dönen Bilal Özavcı, "Vali Bey durdurdu, bize de sürpriz oldu. Trafik kurallarına uyup uymadığımızı denetlediler. Yorgun olup olmadığımızı sordular. Sağ olsunlar buraya çağırıp ikram yaptılar, kahvaltımızı yapıyoruz." dedi.

"DURDURMALARI İYİ OLDU"

Üniversite öğrencisi Burcu Çam, Konya'dan akraba ziyaretinden döndüğünü vurgulayarak, "Durdurmaları çok iyi oldu çünkü yolda gelirken, her yer kapalıydı ve çok acıkmıştık." ifadesini kullandı.

Denetlemeye Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Jandarma Komutanı Kıd. Albay Uysal Ağaoğlu da katıldı.