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Polis sürücülere yayaya yol vermeyi öğretti

Adana'da yayalara yol vermeyen sürücüler araçlarından indirilerek, yaya bir şekilde karşıdan karşıya geçirildi.

AA | 29.05.2019 - 14:51..
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kent genelindeki denetimlerini arttırdı.

Trafik polisleri, şehir merkezindeki Atatürk, Ziyapaşa, Özler ve Kozan caddeleri ile Nuri Sabuncu, Gazipaşa, Bülent Angın, Kenan Evren, Turgut Özal ve Süleyman Demirel bulvarlarında uygulama yaptı.

Polis sürücülere yayaya yol vermeyi öğretti

ARACINDAN AŞAĞI İNDİRİLDİ

Nuri Sabuncu Bulvarı'nda valilik binası yakınındaki uygulama sırasında yayaların geçişine öncelik vermediği belirlenen bir sürücü durdurularak uyarıldı.

Polis sürücülere yayaya yol vermeyi öğretti

Aracından inerek yaya geçidinden geçmesi istenen sürücü, beraberindeki polis memuruyla yolun karşısına kadar yürüdü. Bu sırada bazı araçlar durup bekledi.

POLİSİN YOL VERMEYEN SÜRÜCÜYE SORUSU

Polisin, "Sürücülerin durup yol vermesi sizleri onurlandırmadı mı?" sorusuna sürücü, "Tabii ki" yanıtını verdi.

Polis sürücülere yayaya yol vermeyi öğretti

Uygulama sırasında sürücülere trafik güvenliğiyle ilgili bilgilerin yer aldığı broşür dağıtıldı.

Polis sürücülere yayaya yol vermeyi öğretti

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