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Polis, tabancasını temizlerken meslektaşını vurdu

Polis memuru, evinde tabancasını temizlerken, kazayla meslektaşını vurdu.

DHA | 03.10.2019 - 21:08..
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İstanbul Kağıthane Selamet Sokak'ta, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinde görevli polis memuru O. E., meslektaşıyla birlikte kaldığı evde tabancasını temizlerken, silah kazayla ateş aldı.

SİLAHI TEMİZLERKEN OMZUNDAN VURDU

Bu sırada, O.E.'nin yanında bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Y. U., omzundan vuruldu.

Polis, tabancasını temizlerken meslektaşını vurdu

Polis, tabancasını temizlerken meslektaşını vurdu VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

O.E.'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ omzundan hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Y. U., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis yetkilileri, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Polis, tabancasını temizlerken meslektaşını vurdu

Polis, tabancasını temizlerken meslektaşını vurdu

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