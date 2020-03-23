Her yerde olduğu gibi Karabük’te de 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağına uyulması için kentte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de denetimleri sıklaştırdı.

Yaşlılar, merkeze bağlı Karabük Mahallesi'nde Soğanlı çayı kenarında bulunan ağaçlık alanlarda bir araya geldi.

"ÖLMEK Mİ İSTİYORSUNUZ, AMACINIZ NE"

Çalılıklar arasında oturan yaşlıların kimlik kontrolünü yapan ekipler, 65 yaş üstü olduğunu tespit ederek, “Beyefendi niye sokaktasınız, uyarılara niye uymuyorsunuz? Ortalık hastalık kaynıyor siz niye dışarıdasınız. Ölmek mi istiyorsunuz? Amacınız ne. Etraftakilere de kendinize de bulaştıracaksınız. 65 yaş üzeri sıkıntılı. Hastalık kapma oranınız çok yüksek. İhtiyacınız olduğu zaman 155’i, 184’ü, 156’yı arayacaksınız, yardım isteyeceksiniz.” diyerek uyarılarda bulundu.

Polis uyardığı yaşlıları, kolonya sıkarak evlerine gönderdi

KOLONYA SIKILARAK 'EVLERİNİZE GİDİN' UYARISI YAPILDI

Polisin uyarısı karşısında sessiz kalan 2 yaşlının kimlik bilgilerini alan ekipler, daha sonra kolonya sıkarak evlerine gitmelerine istedi.



