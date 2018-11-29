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Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı

Zonguldak polisinin uyuşturucu tacirlerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı.

İHA | 29.11.2018 - 18:58..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle belirlenen 4 adrese ekipler tarafından dün sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Koçbaşı ile 4 evin kapısını kırarak içeri giren ekipler evlerde yaptığı aramalarda 278 adet fişek halinde olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 adet av tüfeği ele geçirmiş ve 13 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişiden 8’ine uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldıktan serbest bırakıldı. R.Ö, H.A, B.Ö, A.Ç. ve H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Akşam saatlerinde Cumhuriyet Savcısındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen R.Ö, H.A, B.Ö. ve A.Ç. uyuşturucu satmaktan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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