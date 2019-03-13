Polis, asker ve Çukurcalılardan kol kola halay

Çukurca'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe; aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

TÜRKÇE VE KÜRTÇE ŞARKILARLA HALAY ÇEKTİLER

Davetlilere, şenlikte yemek ikramında da bulunuldu. Yemeğin ardından davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Şenlikte yumurta tokuşturma ve yoğurt yeme yarışması gibi çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

"TERÖR OLAYLARI DEĞİL GÜZEL ETKİNLİKLERLE ANILALIM"

Kaymakam Ayca, bölgenin sözlü tarihini araştırdıklarını, bu kapsamda yöre sakinlerinin 'zippe' olarak adlandırdığı şenliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ayca, "Nasıl insanlar için yemek, su içmek çok önemliyse toplumlar için de kültürlerini devam ettirmek aynı şekilde çok önemlidir. Bizim de gerek Çukurca Kaymakamlığı gerekse Çukurca Belediyesi olarak görevimiz, bu özellikleri ön plana çıkarmak. İnşallah çok daha güzel şeyler olacak. Artık Çukurca, terör olayları ile değil bu tür güzel etkinliklerle anılsın. Bu tür etkinliklerin yapılması bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.



















