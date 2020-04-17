Polis ve itfaiye ekiplerine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Birçok şarkıda şiirlerini dinlediğimiz, çocuk ruhunu gök kubbeden yer yüzüne sözcüklerle sallandıran, Aşkın Şairi Cemal Safi’nin hayat hikayesidir...

Şarkılara ilham olan şair: Cemal Safi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanırken, şahıslara toplam 21 bin 875 lira idari para cezası kesildi.

Birçok şarkıda şiirlerini dinlediğimiz, çocuk ruhunu gök kubbeden yer yüzüne sözcüklerle sallandıran, Aşkın Şairi Cemal Safi’nin hayat hikayesidir.

Bir yarışma programına katılmak isteyen Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili'ye gitmişti. Bu yüzden ayrılma noktasına gelen çift, koronavirüs nedeniyle yarışma iptal olunca boşanmaktan vazgeçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliğini ele aldı.

Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

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Gabriel Garcia Marquez’i etkileyen kitaplar

Çağımızın sevilen yazarlarından Gabriel Garcia Marquez’in iyi bir insan ve yazar olmasına katkısı olan kitapların listesi…