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Polis ve itfaiye ekiplerine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Kütahya'da alkol alıp yangın çıkaran 3 kişi olaya müdahale eden polis ve itfaiye ekiplerine saldırdı. Şüphelilere 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.

DHA |
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Polis ve itfaiye ekiplerine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Kütahya'nın Bölcek Mahallesi Sarıtaş Sokak'ta oturan İ.Ş., H.İ. ve M.B., gece içlerinden birinin evinin bahçesinde alkol alırken ısınmak için ateş yaktı.

Alevlerin evin duvarına sıçraması sonucu küçük çaplı yangın çıktı.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİNE SALDIRDILAR

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İ.Ş, H.İ. ve M.B., yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ve polis ekiplerine saldırması sonucu gözaltına alındı.

Polis ve itfaiye ekiplerine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

ALKOLLÜ KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Şüphelilerden alkollü olduğu belirlenen ve baygınlık geçiren birine ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Polis ve itfaiye ekiplerine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

3 BİN 150'ŞER PARA CEZASI

Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen 3 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari ceza kesildi.

Görevli memurlara mukavemet eden şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Polis ve itfaiye ekiplerine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Polis ve itfaiye ekiplerine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Polis ve itfaiye ekiplerine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Polis ve itfaiye ekiplerine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Polis ve itfaiye ekiplerine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Polis ve itfaiye ekiplerine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

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