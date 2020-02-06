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Polis ve zabıta ekipleri, 170 kilo bozuk et ele geçirdi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tüketime sunulmak üzere hazırlanmış 170 kilogram bozuk et imha edildi.

AA | 06.02.2020 - 12:53..
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Mersin'in Akdeniz İlçe Zabıta Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi 160. Cadde üzerinde yaptıkları denetimlerde, 01 MA 4755 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Zabıta ve polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış ağır koku yayan 170 kilogram et buldu.

Polis ve zabıta ekipleri, 170 kilo bozuk et ele geçirdi

İMHA EDİLDİ

Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimin yaptığı teknik kontrolde, etlerin insan sağlığına zarar verecek derecede bozulmuş olduğu ve imha edilmesi gerektiği tespit edildi. El konulan 170 kilogram et imha edildi.

Polis ve zabıta ekipleri, 170 kilo bozuk et ele geçirdi

SURİYELİ ÇIKTI

Menşei belli olmayan 170 kilogram bozulmuş ve kokmuş etin sahipleri oldukları belirlenen Suriyeli Ali S. ve Yahya İ. hakkında, yasal işlem başlatıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Kim olursa olsun, halkın sağlığı ile oynayanlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Gerekli tüm yasal müeyyideleri uygulayacağız. Halkın sağlığıyla oynayan kişilere karşı gereken kontrol ve denetimlerinin artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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