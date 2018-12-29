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Polis yaralı köpeği kucağında veterinere götürdü

Adana'da görevli polis memuru Muharrem Burak Sönmez, bir otomobilin çarpması sonucu ayağı kırılan sokak köpeğini kucağında veterinere götürüp, tedavi ettirdi.

DHA | 29.12.2018 - 15:28..
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Adana'nın Feke ilçesinde, plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarptığı sokak köpeğinin ayağı kırıldı.

KUCAĞINDA TAŞIDI

Olayı gören polis memuru Muharrem Burak Sönmez ise ayağı kırılan köpeği kucağına alıp, veteriner kliniğine taşıdı.

Köpek tedaviye alınırken, polis memurunun davranışı takdir topladı.

Polis yaralı köpeği kucağında veterinere götürdü

Muharrem Burak Sönmez, "Sokakta bir köpeğin kıvrandığını görünce hemen müdahale edip, veteriner çağırdım. O, ağrı kesici iğne yaptı, ben de kucağıma alıp, kliniğe kadar götürdüm. Bu başka bir hayvan da olsa aynı şeyi yapardım." dedi.

Polis yaralı köpeği kucağında veterinere götürdü

Polis yaralı köpeği kucağında veterinere götürdü

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