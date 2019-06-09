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Polis yerde elmas bilekliği bulan genci arıyor

Ankara'da tadilata gönderilmek üzere kuryeye teslim edilen ancak kilitli poşetin açılmasıyla yere düşen 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği yerden alan genç kayıplara karıştı.

İHA | 09.06.2019 - 10:39..
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Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu firmasında çalışan kadın personel, 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği bakıma göndermek için kilitli poşete koyup kuryeye teslim etti.

O sırada kilitli poşetin açılmasıyla elmas bileklik kaldırıma düştü. Durumun fark edilmemesi üzerine yola çıkan kurye, ürünlerini incelerken kendisine verilen elmas bilekliği bulamadı ve kuyumcuya geri döndü.

Polis yerde elmas bilekliği bulan genci arıyor VİDEO


ŞİKAYETÇİ OLDU

Durumu firma sahiplerine bildiren kurye, elmas bilekliğin kilitli poşetin içinde olmadığını ifade etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen firma yetkilileri, elmas bilekliğin kuryeye teslim edildiği sırada kilitli poşetin açılmasıyla kaldırıma düştüğünü ve olay yerinden geçen bir gencin de elmas bilekliği yerden alarak kayıplara karıştığını gördü.

Görüntülerin incelenmesinin ardından polise giderek ifade veren firma yetkilisi Ahmet Balaban, yerden 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği alarak kayıplara karışan kişi hakkında şikayetçi oldu.

Polis yerde elmas bilekliği bulan genci arıyor

"TESPİT ETTİK"

Firma yetkilisi Balaban, yaşanan olayı şöyle anlattı:

“Tadilata girmek üzere bir adet elmas bilekliğimiz kurye arkadaşımıza teslim edilirken poşetten farkında olmadan yere düşüyor. Elmas bileklik elimizde olmadığından dolayı kamera kayıtlarını inceledik ve genç bir arkadaşın bilekliği yerden eğilip aldığını gördük. Caddede bulunan diğer mağazalardaki kamera kayıtları izleyerek, şahsın Bentderesi istikametine gittiğini tespit ettik. Polise şikayette bulunduk.”

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği yerden alarak kayıplara karışan şahsı arama çalışmalarını başlattı.

Polis yerde elmas bilekliği bulan genci arıyor

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