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Polis yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit (47), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

DHA | 18.03.2019 - 03:33..
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Malatya'da Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) yakınlarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit'e, U.M. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada Macit ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Macit'i Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Macit, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Malatyalı olduğu ve Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Macit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü U.M., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis yolun karşısına geçerken otomobil çarptı


Polis yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

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