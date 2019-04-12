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Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı

Adana’da şüpheli tavırlar sergileyen Recep OTürk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünde devriye atan polislere atmak için yaptığı el bombasıyla birlikte yakalandı.

İHA | 12.04.2019 - 09:08..
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Olay 9 Nisan’da Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde meydana geldi.

POLİS DUR DEDİ, BOMBAYI YERE ATIP KAÇTI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünde kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Bu sırada Denizli Mahallesi’nde devriye atan polis, şüpheli tavırlar sergileyen Recep O.’yu (19) durdurmak istedi. Recep O., polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak üzerinde bulunan yuvarlak metal cismi yere atarak kaçmaya başladı. Recep O., kovalama sonrası mahalle arasında yakalanırken, cisimden şüphelenen terör ekipleri durumu bomba imha polislerine bildirdi.

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı

EL YAPIMI PATLAYICI HAZIRLIYORDU

Olay yerine gelen bomba uzmanları yuvarlak cismin el yapımı bomba olduğunu tespit etti. İncelenen EYP’nin içerisinde demir çivi, bilye, barut ile patlama ve basınç şiddetini güçlendiren ama nadir bulunan nitroselüloz olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü PKK’nın sokak eylemlerine katıldığı öğrenilen Recep O.’nun alınan parmak izi el yapımı el bombasından üzerinden de çıktı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Recep O.’nun EYP’yi devriye görevi yapan polislere 10 Nisan polis gününde atarak bombalı eylem yapacağı değerlendirildi.

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı

"SANA DA YAPAYIM MI?"

Sorgusu tamamlanan zanlı sağlık kontrolünden geçirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilerin, “Bombayı nasıl yaptın” sorusuna “Sana da yapayım mı” diyerek cevap verdi.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı

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