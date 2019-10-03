Adana’da 25 Eylül’de polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi Fırat Şeran ve Ozan Sökmen, kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti.
Teröristlerden Ozan Sökmen için Maltepe Gülsuyu Cemevi'nde cenaze namazı kılındı.
Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni VİDEO
HDP VE DİSK CENAZEDE
Cenazede; ESP Eş Genel Başkanları Özlem Gümüştaş ve Şahin Tümüklü, SKM Genel Sözcüsü Deniz Aktaş, SGDF Eşbaşkanı Alev Özkiraz, Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Pircan Yaratan, Gülsüyu-Gülensu Güzelleştirme Derneği Ali Şengül, HDP, SMF, Partizan yönetici ve üyeleri, temsilcileri yan yana saf tuttu.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ VARDI
Namazın ardından cenaze, Maltepe’deki Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede terörist Ozan Sökmen’in annesi, gözyaşlarına boğuldu. Polis, cenazenin olduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
ARŞİV FOTO: DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı