Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni

Bölgede yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında Osmanlı dönemine ait kalıntılar bulundu.

3

İstanbul'un ömürlerini mesleklerine adayan oto ustaları

İstanbul’da doğan ve gelişen mesleklerden birisi olan oto sanatkarlığının ilk temsilcilerinin öğretileri, günümüzün modern teknolojisi ile harmanlayarak bugünkü seviyesine ulaştı ve bir sektör oldu.