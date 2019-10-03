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Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni

Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen teröristlerden Ozan Sökmen’in cenazesi, Maltepe’de cemevinde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

İHA | 03.10.2019 - 16:14..
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Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni

Adana’da 25 Eylül’de polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi Fırat Şeran ve Ozan Sökmen, kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti.

Teröristlerden Ozan Sökmen için Maltepe Gülsuyu Cemevi'nde cenaze namazı kılındı.

Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni VİDEO

HDP VE DİSK CENAZEDE

Cenazede; ESP Eş Genel Başkanları Özlem Gümüştaş ve Şahin Tümüklü, SKM Genel Sözcüsü Deniz Aktaş, SGDF Eşbaşkanı Alev Özkiraz, Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Pircan Yaratan, Gülsüyu-Gülensu Güzelleştirme Derneği Ali Şengül, HDP, SMF, Partizan yönetici ve üyeleri, temsilcileri yan yana saf tuttu.

Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ VARDI

Namazın ardından cenaze, Maltepe’deki Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede terörist Ozan Sökmen’in annesi, gözyaşlarına boğuldu. Polis, cenazenin olduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni

ARŞİV FOTO: DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı

Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni

Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni

Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni

Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni

Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni

Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni

Polise bombalı saldırı yapan teröriste cenaze töreni

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