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Polise hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı

Bursa'da trafik ışıklarına çarpan alkollü sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddedip, tartıştığı polislere hakaretler yağdırdı.

DHA | 27.03.2020 - 09:20..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, A.D. isimli şahıs, 16 ER 160 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, trafik ışıklarına çarptı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

A.D. ile yanındaki arkadaşı kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine gelen trafik polisi, alkollü olduğu için ayakta durmakta güçlük çeken A.D.’den alkolmetreyi üflemesini istedi.

Polise hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı

POLİSE HAKARET EDİNCE GÖZALTINA ALINDI

Sürücü ise reddedip, polisle tartıştı. Ceza kesilen alkollü sürücü otomobilinin çekilmek istenmesine de direnince olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi geldi.

Kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere hakaretler eden A.D., gözaltına alındı.

Sürücü A.D. emniyete götürülürken, otomobili otoparka çekildi.

Polise hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı

Polise hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı

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