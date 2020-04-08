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Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı

Yol kontrolü sırasında polislere kendisini yarbay olarak tanıtarak hakaret ve mukavemet eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi |
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Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da polis yol kontrolü sırasında kendisini yarbay olarak tanıtan bir kişinin hakaretlerine uğramıştı

Polise “Benim yanımda sesini çıkartma, yarbayım ben” diye bağıran kişi,  “Kaç gömlek var aramızda? Maaşın kaç para, ederin kaç para?” diyerek hakaret etmişti.

Polis ekipleri görev başında kendileriyle tartışan ve hakaret eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı

TABİP YARBAY ÇIKTI

"Tabip Yarbay" olduğu belirlenen kişinin İstanbul’da bir hastanede görev yaptığı belirlendi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bursa Valiliği de bir açıklamayla polise görevi başında mukavemet eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı

Yarbay olduğunu iddia eden kişiden polise olmayacak sözler İZLE

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