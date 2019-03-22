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Polise küfür eden Fatih Altaylı'ya idari para cezası

Trafik polisine küfürler yağdıran Fatih Altaylı'ya görev başındaki memura hakaretten 16 bin 620 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 12:53..
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Polise küfür eden Fatih Altaylı'ya idari para cezası

Gazeteci Fatih Altaylı’nın şoförü geçen yıl Ekim ayında Şişli’de aracını yasak yere park etti.

Aracın park yasağı bulunan yerde park ettiğini gören trafik polisi, araca ceza yazdı. Bu durum üzerine Altaylı’yı arayan şoför, polisin araca ceza yazdığını ve kaldırılmasını istediğini söyledi. Aracın yanına gelen Altaylı ile trafik polisi ile arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma sırasında kendisine "Araç hasta bekliyor, insan olsanız azıcık halden anlarsınız, sizi şikayet edeceğim, sizi mahvedeceğim" diyerek tehditlerde bulunduğunu tutanak altına alan polis memuru, Altaylı’yı savcılığa şikayet etti.

Savcılık polis memuruna hakaret ettiği iddia edilen Fatih Altaylı hakkında, ”Kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret” ve ”tehdit” suçundan dava açtı.

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfürler VİDEO

"POLİS MEMURUNA KÜFÜR ETTİ"

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Altaylı ile müşteki polis memuru A.K. katılmadı.

Duruşmada olayı görerek cep telefonuyla kayda alan tanık dinlendi. Tanık, Fatih Altaylı’nın bir polis memuruyla tartışırken gördüğünü, polis memurunun “Bu aracı buraya park edemezsiniz bir tur atıp gelin” demesi üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandığını ve Altaylı’nın polis memuruna küfür ettiğini söyledi.

POLİSLE GÖRÜŞTÜ ÖZÜR DİLEDİ

Fatih Altaylı’nın avukatı, müvekkilinin olay tarihinde eşinin rahatsızlığı nedeniyle gergin olduğunu, aracı park etme meselesi yüzünden polisin kendisine yaklaşımından dolayı bir takım serzenişlerde bulunduğunu, ancak kesinlikle polis memurunun yüzüne karşı bir hakareti olmadığını belirtti.

Altaylı’nın avukatı, müvekkilinin mağdur polisle görüştüğünü ve kamuoyuna yansıyacak şekilde özür dilediğini, polis memurunun da şikayetçi olmadığını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.

ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Fatih Altaylı’yı “Polis memuruna karşı alenen hakaret” suçundan 16 bin 620 TL adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Altaylı hakkında mağdurun şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle “Tehdit” suçu yönünden davanın düşürülmesine karar verdi.

Polise küfür eden Fatih Altaylı'ya idari para cezası

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