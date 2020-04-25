Polise molotofkokteyliyle saldıran 5 kişi tutuklandı

Sokağa çıkmasa yasağının olduğu Antalya'da çarptığı köpeği öldüren sürücü her yerde aranıyor.

Bir yıl içerisinde 40 keçisi olan Kezban Güvercin, büyük çiftlik kurmak istediğini söyledi.

ABD'de yapılan bir araştırma, ülkedeki milyarderlerin net servetlerinin 282 milyar dolar artış gösterdiğini ortaya koydu.

Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi

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Ataşehir'de iş yerinde kumar oynayanlara ceza

Bir iş yerinde kumar oynayan 7 kişiye hem korona tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları için toplam 28 bin 385 lira para cezası kesildi.