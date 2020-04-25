Polise molotofkokteyliyle saldıran 5 kişi tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde, bir grup, çöp konteyneri ve demir parçalarıyla yol kapatarak ateş yaktı.
Şahıslar, olaya müdahale etmek isteyen polis ekiplerine de molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Sonrasında helikopter destekli operasyon düzenlenerek, 5 kişi, 2 el yapımı patlayıcı (EYP), 7 çakmak gazı dolum tüpü ve 3 fitille gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ MALZEMELER BULUNDU
Ayrıca İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İpekyolu ilçesinin Karpuzalan Mahallesi’nde bulunan boş arazide yaptığı aramada, toprağa gömülü şekilde kalaşnikof tüfek, 3 el bombası, 122 fişek ve iki şarjör ele geçirildi.