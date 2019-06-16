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Polise yakalanan dilenci kadın bebeğiyle tehdit etti

Manavgat'ta 1 yaşındaki torunuyla dilenmeye çıkan yaşlı kadın polise direndi.

İHA | 16.06.2019 - 09:31..
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Antalya'da Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri Manavgat’ın ana caddelerinde dilenci operasyonu gerçekleştirdi.

Antalya Caddesi'nden başlayan operasyon sırasında dilenirken yakalanan Durdane U. isimli yaşlı kadın ortalığı birbirine kattı.

BEBEĞİ YERE ÇARPMAKLA TEHDİT ETTİ

Polis ve zabıtanın elinden kurtulamayacağını anlayan yaşlı kadın dilenci, polisleri kucağındaki henüz 1 yaşındaki bebeği yere çarpmakla tehdit etti. Bu söz üzerine yanında bulunan bebeğin annesi, hemen yaşlı kadının kucağındaki bebeğini aldı.

Polise yakalanan dilenci kadın bebeğiyle tehdit etti

Yaşlı kadın bu defa da kendini yerlere atıp araca inmemek için direndi ancak başaramadı. Yaşlı kadın, kızı ve bebeği, zabıta aracına bindirildi.

"AYDA 450 TL İLE GEÇİNEMİYORUM"

Polis ve zabıta tarafından minibüs durağında dilenirken yakalanan yaşlı bir erkek ise 3-5 kuruş kazanmak için dilendiğini söyledi. Görevlilerin "Devlet yardım etmiyor mu?" şeklindeki sorusu üzerine ise “Devlet ayda 450 TL veriyor. Bununla geçinmek mümkün değil. Geçinebilmek için dileniyorum. Benimle uğraşacağınıza her gün Manavgat dışından getirilip dilendirilenleri yakalayın” şeklinde konuştu.

Polise yakalanan dilenci kadın bebeğiyle tehdit etti

Polise yakalanan dilenci kadın bebeğiyle tehdit etti

Polise yakalanan dilenci kadın bebeğiyle tehdit etti

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