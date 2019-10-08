Polisi darbeden zanlı seken kurşunla yaşamını yitirdi

Aksaray Bayram Baba Mahallesi 3501 Sokak’ta, adam yaralama suçundan aranan şüpheli Yakup Baytar’ın (32) yerini tespit eden emniyet ekipleri, söz konusu adreste şüpheliyi otomobile binerken yakaladı.

POLİS MEMURUNA YUMRUK ATTI

Kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru C.S.’ye yumruk atan şüpheli daha sonra olay yerinden kaçmak istedi. Yaya olarak kaçan şüpheliye yönelik havaya 3 el uyarı ateşi açan polis memuru C.S., şahsın durmaması üzerine ayağına doğru bir el ateş etti.

YERDEN SEKEN KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Yerden seken kurşun şüphelinin sırtına isabet ederken, olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı şüpheliyi Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şüpheli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis memuru C.S. gözaltına alındı.