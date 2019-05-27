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Polisi görünce yüzerek kaçtı

Şanlıurfa'da aranması olduğu öğrenilen şahıs, polisten kaçmak için Fırat Nehri'ne atladı.

İHA | 27.05.2019 - 17:58..
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Daha önceden hırsızlık suçundan aranması bulunan Vedat Ç., Fırat Nehri'nin kıyısındaki parkta otururken kendisini fark eden polislerden kaçmak istedi.

Gidecek yer bulamayan şahıs nehre atladı. Sudan yüzerek karşıya geçmeye çalışan şahsı yakalamak için polisler bir tekneye bindi. Şahsın yanına giden polisler, tekneye binmesi için ikna etmeye çalıştı. Şahıs tekneye binmemekte ısrar edince polis ekipleri, tekneye tutunan zanlı ile birlikte karşı kıyıya gitti. Kıyıya yaklaşan şahıs, kendini suya bırakarak bir süre yüzdükten sonra dışarı çıkıp kaçtı.

Polisi görünce yüzerek kaçtı


İZİNE ULAŞAMADILAR

Şahsın kaçması üzerine emniyet güçleri alarma geçti. Çok sayıda polis kaçan şahsı bulmak için her yeri didik didik aradı. Tarlalarda aranmadık yer bırakmayan polislerin henüz zanlının izine ulaşmayı başaramadıkları öğrenildi.

Polisi görünce yüzerek kaçtı


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