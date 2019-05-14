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Polisi karşısında görünce intihara kalkıştı

Kayseri'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda polis ekiplerini karşısında gören bir şüpheli, beşinci kattan atlayarak ağır yaralandı. Şahsın tedavisi sürüyor.

İHA | 14.05.2019 - 09:07..
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 40 kişinin yakalanmasına yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlatıldı.

YAKALAMA KARARI BULUNANLARA GÖZALTI

Operasyonda evlerde didik didik arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polisi karşısında görünce intihara kalkıştı

POLİSİ GÖRÜNCE ATLADI

Öte yandan, polis ekipleri sabahın erken saatlerinde başlayan operasyon kapsamında Ahi Evran Mahallesi 745. Sokak'ta bulunan bir apartmana girdi. Burada kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Murat A., polis ekiplerini karşısında görünce beşinci kattan atladı. Ağır yaralanan Murat A., sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polisi karşısında görünce intihara kalkıştı

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği apartmanda inceleme yaptı.

Polisi karşısında görünce intihara kalkıştı

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