Polis katili hakim karşısına çıktı

Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme Büro Amirliği'nde sivil olarak görevli polis memurları İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt, ring halinde görev ifa ederken olay yerinde, durumundan şüphelendikleri Mustafa D.’nin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bu sırada şüpheli kaçmaya başladı.

20 METRE UZAKLIKTAN POMPALI İLE ATEŞ ETTİ

Kaçan şüpheli ve polis memurları arasında kovalamaca yaşandı ve şüpheli Mustafa D., ekiplerden 20 metre kadar uzaklaştıktan sonra montunun altından dipçikli pompalı olarak tabir edilen av tüfeği ile polis ekiplerine ateş etti. Şüpheli Mustafa D.’nin açtığı ateş sonrasında sivil polis İlhan Odabaşı başından ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

KÖMÜRLÜKTE SİLAHLA BİRLİKTE BULUNDU

Saldırı sonrasında olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, şüpheli Mustafa D.’yi bir binanın kömürlüğünde suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin şüpheli ile yaptıkları mülakatta, polis memurunu, sevgilisinin kocası zannettiği ve bu nedenle ateş ettiğini söylediği bildirildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Şüpheli Mustafa D.’nin yapılan üst araması ve ev aramasında, av tüfeği içinde 17’si ses fişeği olmak üzere 43 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli Mustafa D.’nin 8 adet tehdit, 3 adet 6284 SKM, 2 hakaret, 2 adet kasten yaralama, 1’er adet evden hırsızlık, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

25 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN ŞEHİT OLDU

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, olaydan sonra 25 gün tedavi altında bulunan polis memuru İlhan Odabaşı ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

DURUŞMA GÜNÜ

5 Şubat'ta meydana gelen olayın, bugün Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Mustafa D., şehit eşi Dilek Odabaşı, şehit oğlu Ahmet Kaan Odabaşı, mağdur polis Şeref Kurt ile avukatlar hazır bulundu. Şehidin yakınları da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

VİCDANEN RAHATSIZMIŞ

Tutuklu sanık Mustafa D. mahkemede, “Vicdanen rahatsızım, bu üzücü olayın hala etkisindeyim. Olayı tam anlatamıyorum. D.E. isimli kadın ile yaklaşık bir yıldır gönül ilişkimiz vardı, o sırada ben buradan ev tuttum, o eve gidip görüşüyorduk. Kendisine telefon ve hat almıştım. Eşi A.E. telefonu yakalayınca, ilişkimizi öğrendi. Eşinin ağzından bana mesajlar attı, sonra D.E. beni arayıp kendisinin atmadığını söyledi. Eşi A.E., babamın çalıştığı dükkana gidip beni vurup öldüreceğini söylemiş. Babam beni aradı, eve gelmememi söyledi. Ben de bir kaç gün eve gidemedim, çok dikkatli davranıyordum. Daha sonra okul bahçesinde o olay yaşandı. Aracın siren sesini duymadım, polis olduklarını kesinlikle bilmiyordum. O an aşırı derece korkmuştum.” dedi.

"CEZAEVİNDEN ÇIKMASIN"

Şehidin eşi Dilek Odabaşı ise, “Kesinlikle o cezaevinden çıkmamasını istiyorum ömür boyu hapis cezası alsın.” dedi.

GÖNÜL İLİŞKİSİNİ EŞİNİN YANINDA İTİRAF ETTİ

Duruşmada 4 tanık dinlenirken, sanığın gönül ilişkisi yaşadığı tanık kadın D.E., “Sanık ile gönül ilişkisi yaşadık ama eşim herhangi bir tehditte bulunmadı.” dedi.

"İLİŞKİLERİNİ ÖĞRENDİM AMA TAKİP ETMEDİM"

Tanık A.E. de “Sanık bizim alt komşudur. Aynı binada otururuz. Kendisini neden takip edeyim, eşim D.E. ile ilişkisi olduğunu öğrendim ama herhangi bir araçla takip etmedim. Öyle bir şey varsa kendisi neden 155’i arayıp tehdit edildiğini söylememiş.” şeklinde konuştu.

SANIK SUÇLARI

Duruşma savcısı verdiği mütalaada, sanığın ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘silahlı eylemli tehdit’, ‘korku, panik yaratacak şekilde ateş etme’ ve ‘yasak silah bulundurma’ suçlarından cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, sanık avukatının savcılık mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"3 ÇOCUĞUMU ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Duruşma sonrası şehidin eşi sanığa, "3 çocuğumu öksüz bıraktın, inşallah ömür boyu içeriden çıkamayacaksın." diye bağırdı.