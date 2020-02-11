Polisi tehdit eden sürücü hakkında soruşturma başlatıldı

Balıkesir’in merkez Karesi ilçesinde R.Ö. adlı kadın sürücü, ikinci sıraya park ettiği aracına ceza yazan polisle tartışma yaşamıştı.

POLİSİ TEHDİT ETMİŞTİ

Polisi uzaktan ceza yazmakla suçlayan R.Ö., o sırada babasını arayıp yardım istemiş, yazılan ceza makbuzunu da imzalamayarak, görevli polise ''"Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" şeklinde tehditler savurarak olay yerini terk etmişti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Genç kadın sürücünün, görevi başındaki polise bu sözleri söylemesi olayı yargıya taşındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.