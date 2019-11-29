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Polisi yaralayan alkollü sürücü serbest bırakıldı

Karabük'te dün gece "dur" ihtarına uymayarak trafik polisine çarpıp kaçtıktan sonra yakalanan alkollü sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA | 29.11.2019 - 06:35..
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dün gece alkollü araç kullandığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen Selami Y. (31) idaresindeki otomobili, trafik polisi, Kıranköy kavşağında durdurmak istedi.

POLİSE ÇARPTI

‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, kendisini durdurmak için yolu kesen polis memuru Savaş Okur’a (45) çarptıktan sonra bir polis memurunun kullandığı sivil aracı sıkıştırıp kaçtı. İki araç arasında kalarak göğsünden ve ayağından yaralanan trafik polisi Okur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince önce Safranbolu Devlet Hastanesine, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

263 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerinden kaçan Selami Y., polis ekipleri tarafından 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde kıskıvrak yakalanırken, otomobili ise park halinde bulundu. Hastanede yapılan kontrolde 263 promil alkollü çıkan sürücü, Safranbolu Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Polisi yaralayan alkollü sürücü serbest bırakıldı

ÜÇÜNÇÜ KEZ ALKOLDEN YAKALANAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOK

Selami Y.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan da ehliyetine el konulduğu belirlendi. 3. kez alkollü yakalanan ve sürücü belgesi bulunmayan Selami Y.'ye 4 bin 36 TL, trafiği tehlikeye düşürmekten ve çeşitli maddelerden de 6 bin 938 TL idari para cezası ile araç sahibi olan babasına 2 bin 18 TL olmak üzere toplam 10 bin 974 TL ceza kesildi. Şahsın 2032 yılına kadar ehliyetine el konulmasının uzatıldığı öğrenildi.

Polisi yaralayan alkollü sürücü serbest bırakıldı

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