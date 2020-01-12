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Polisin dikkati hayat kurtardı

Gaziantep'te kalp krizi geçiren şahıs, polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirilerek kurtarıldı.

İHA | 12.01.2020 - 14:38..
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda şüpheli şahıslara yönelik kontrol yapan polis ekipleri, aracıyla kapalı olan özel bir poliklinik önüne gelen şahsı fark etti.

POLİS, HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Şahsın zorlanarak poliklinik kapısına doğru gittiğini gören polisler, yanına gidip yardımcı olmak istedi. Kalbini tutarak rahatsızlandığını ve Gaziantep'e yabancı olduğu için hiçbir yeri bilmediğini söyleyen vatandaşı araca alan polisler, hastaneye yetiştirdi.

Gaziantep'te kalp krizi geçiren şahsı polisin dikkati kurtardı ViDEO

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Acil servise alınan şahsın kalp krizi geçirdiği ve kalbinin durduğu anlaşıldı. Doktorlar, şahsın duran kalbin masaj yaparak, yeniden çalıştırdı. Yoğun bakıma alınan şahıs, polisin dikkati ve duyarlılığı sayesinde yeniden hayata tutundu.

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